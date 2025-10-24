Aprueba Cabildo recinto para el Primer Informe de Labores Los Cabos

En sesión pública extraordinaria, el Cabildo de Los Cabos aprobó por unanimidad la realización del Primer Informe de Labores Los Cabos del alcalde Christian Agúndez Gómez, correspondiente al periodo 2024–2025, así como la declaratoria de la plaza pública “Profr. León Cota Collins”, en Cabo San Lucas, como recinto oficial para la sesión solemne.

Durante la décimo quinta sesión, encabezada por el alcalde, también se aprobó la Comisión Edilicia de Cortesía que acompañará al presidente municipal en el acto protocolario con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta comisión estará integrada por María Petra Juárez Maceda, Andrés Liceaga Gómez, Celestino Aurelio Atienzón Beltrán y Lorena Marbella González Díaz.

El alcalde Christian Agúndez Gómez destacó que el Primer Informe de Labores Los Cabos será un ejercicio de transparencia para mostrar los logros y avances alcanzados durante el primer año de gobierno. Reiteró su compromiso con el desarrollo del municipio y la consolidación de proyectos que impulsen el bienestar social y el crecimiento sostenible.

Subrayó que el trabajo coordinado entre las distintas áreas del Ayuntamiento ha permitido trazar una ruta de progreso para fortalecer la infraestructura, los servicios públicos y la atención a la ciudadanía.

Antes de la votación, las y los integrantes del Cabildo reconocieron el esfuerzo del presidente municipal y de su equipo, resaltando obras estratégicas como el paso a desnivel en la glorieta Fonatur, el hospital del IMSS de 250 camas y los programas de vivienda y servicios públicos, desarrollados en coordinación con los gobiernos federal y estatal.

Durante la misma sesión, se aprobó la propuesta de la síndica Nélida Alfaro Rosas para homologar la compensación mensual de bonos de despensa, transporte y riesgo laboral, integrándolos a la plaza prejubilatoria convenida. Esta medida busca garantizar mejores condiciones laborales y de seguridad social para el personal municipal.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento institucional, en beneficio del desarrollo y bienestar de la ciudadanía cabeña.