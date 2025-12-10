Aprueban Leyes de Ingresos 2026 de La Paz y Mulegé

Para el próximo ejercicio fiscal, La Paz proyecta ingresos por $2,905 millones 974 mil 532 pesos, mientras que Mulegé estima $610 millones 109 mil 954 pesos.

Los dictámenes fueron presentados por la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos de la XVII Legislatura, integrada por las diputadas Guadalupe Vázquez (presidenta), Karina Olivas (secretaria), y el diputado Eduardo Van Wormer (secretario). Ambos documentos fueron aprobados en todos sus términos.

La Paz: proyección de ingresos crece 9.67% para 2026

La Ley de Ingresos 2026 de La Paz muestra un incremento del 9.67% respecto a lo autorizado para 2025.

Aumentos por concepto

Impuestos: +$78,481,000 (13.89% más que 2025).

Derechos: +$24,496,000 (14.70% más).

Productos: +$8,456,477 (114.93% más).

Aprovechamientos: +$7,732,959 (30.06% más).

Venta de Bienes y Servicios (agua potable): +$86,194,095 (16.70% más).

Durante la discusión, la diputada Lupita Saldaña (PAN) emitió su voto en abstención, argumentando falta de claridad en el destino de los recursos derivados de ampliaciones presupuestales. Señaló que algunos ayuntamientos podrían subestimar su recaudación para ejercer recursos “de manera discrecional”.

Mulegé reduce 1.01% su proyección de ingresos para 2026

A diferencia de La Paz, Mulegé presenta una ligera disminución del 1.01% en su proyección de ingresos respecto al ejercicio 2025.

Variaciones por concepto

Impuestos: +$1,143,062 (4.2% más).

Contribuciones de mejoras: +$201,618 (4.1% más).

Derechos: +$548,352 (4.1% más).

Productos: +$92,679 (4.1% más).

Aprovechamientos: +$665,226 (4.2% más).

Venta de Bienes y Servicios: +$1,736,834 (4.2% más).

El ajuste general a la baja se debe principalmente a un decremento de $10 millones 668 mil pesos (–2.08%) en Participaciones, Aportaciones, Convenios e Incentivos, así como fondos derivados de colaboración fiscal y otros recursos federales.