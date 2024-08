Aprueban los PDU de El Sargento, Los Barriles y Todos Santos; ejidatarios inconformes

El Cabildo de La Paz aprobó, por mayoría de votos, la actualización de los Programas Subregionales de Desarrollo Urbano de Todos Santos-Pescadero-Las Playitas y de Los Barriles-El Cardonal, así como la creación del Plan Parcial de El Sargento-La Ventana-Los Planes.

Esto generó molestias entre un grupo de ejidatarios, quienes se manifestaron en la sesión de Cabildo.

De acuerdo con los inconformes, el Ayuntamiento de La Paz no realizó de manera correcta el proceso de consulta pública de los instrumentos de planeación. Además, acusan a la presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, de querer entregarles las tierras a organizaciones civiles y empresas extranjeras.

“El extranjero está haciendo los planes de desarrollo urbano del estado. No lo vamos a permitir. Con nuestros pueblos no, Milena. Que lo sepa la ciudadanía: no estamos de acuerdo”, expresaron los ejidatarios durante la sesión.