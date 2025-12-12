Consejo Asesor del Estero aprueba plan de regeneración para el Estero Josefino

El Consejo Asesor del Estero aprobó en su cuarta sesión ordinaria el Plan de Regeneración del Estero Josefino 2025–2030, un documento estratégico que guiará las acciones ambientales para recuperar y proteger uno de los humedales más importantes de Baja California Sur.

El director de Ecología y Medio Ambiente, Jorge Armando López Espinoza, destacó que el plan está alineado con el Plan de Manejo del Estero y representa un paso clave para ordenar y priorizar las intervenciones necesarias:

“Es la cuarta sesión ordinaria del Consejo Asesor del Estero, se sometió a votación el plan de regeneración de nuestro Estero Josefino 2025–2030. Este plan de regeneración va muy apegado a lo que nos dicta el Plan de Manejo del Estero, donde nos marca muy puntual lo que se debe hacer para extraer las plantas invasoras ”, señaló López Espinoza.

El plan incluye acciones concretas de restauración ecológica, como la eliminación de especies invasoras, el dragado controlado y la preservación del equilibrio natural del estero.

Inversión y financiamiento para la recuperación del Estero Josefino

La estrategia contempla una inversión inicial superior a 30 millones de pesos, con un presupuesto proyectado a cinco años de alrededor de 200 millones de pesos. Los recursos se gestionarán mediante fideicomisos y en colaboración con ONG’s nacionales e internacionales, replicando los aportes con apoyo de la sociedad civil.

“ Del primer año al quinto son alrededor de 200 millones de pesos de inversión que buscaremos gestionar principalmente de fideicomisos y de recursos que podamos conseguir y replicarlos peso a peso con las ONG’s nacionales e internacionales interesadas en este humedal, señaló”

Respaldo institucional y académico

El Plan de Regeneración del Estero Josefino 2025–2030 cuenta con el apoyo de instituciones y organizaciones ambientales de prestigio, como CIBNOR, Pronatura y la Universidad Autónoma de Baja California Sur, fortaleciendo la colaboración entre autoridades, vecinos colindantes, académicos y sociedad civil para garantizar la restauración y conservación de este ecosistema emblemático de Los Cabos.

Con esta aprobación, el Estero Josefino da un paso decisivo hacia su recuperación ambiental, reforzando la protección de su biodiversidad y su papel como uno de los humedales más relevantes de Baja California Sur.