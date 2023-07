Hombre apuñala a aficionado durante juego de México vs Qatar

Un hombre apuñaló a un aficionado que se encontraba en el Levi’s Stadium durante el partido entre México y Qatar de la Copa Oro.

En redes sociales circularon algunos videos del enfrentamiento entre los dos hombres. Informaron que la víctima fue apuñalada cerca de la zona de la clavícula superior con un cuchillo.

En el material se ve al aficionado sin camisa y lleno de sangre.

Los Oficiales del Departamento de Policía de Santa Clara (SCPD, por sus siglas en inglés) atendieron el reporte y localizaron a la víctima con una herida visible en la zona superior de la clavícula.

El personal de seguridad pública prestó asistencia médica y transportó al hombre en ambulancia a un hospital local por una lesión grave.

Señalan que el agresor huyó y hasta el momento no se ha identificado.

A través de un comunicaron informaron que el sospechoso tiene entre 25 y 35 años, con pelo corto de color oscuro, bigote delgado y barba delgada.

Fue visto por última vez con una camiseta de fútbol de la selección mexicana de color verde.

El sospechoso estaba con una mujer hispana, con pelo oscuro y una camiseta de fútbol similar de la selección mexicana.

Public assistance sought in stabbing at Levi’s Stadium. If you recognize these individuals please contact Det. Sgt. Gerbrandt at (408) 615-4823. To remain anonymous call our Anonymous Tip Line at (408) 615-4TIP (4847). Full news release available here: https://t.co/QUuawFwkm4 pic.twitter.com/6slDgDIhuM

— Santa Clara Police (@SantaClaraPD) July 4, 2023