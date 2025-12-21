Áqaba: reabren iglesia cristiana de más de 1,700 años en Jordania

Las autoridades jordanas reabrieron al público una iglesia cristiana del siglo III, considerada una de las construcciones religiosas más antiguas del mundo. Ubicada en la ciudad portuaria de Áqaba, a orillas del mar Rojo, la iglesia se construyó antes de que el cristianismo fuera reconocido oficialmente en el Imperio romano, convirtiéndose en un hito del cristianismo primitivo en Oriente Medio.

El sitio arqueológico, descubierto en 1998 por un equipo encabezado por el arqueólogo estadounidense Thomas Parker, conserva la disposición típica de una basílica: nave central, naves laterales y ábside orientado al este, lo que evidencia la existencia de una comunidad cristiana organizada en la región. Entre los hallazgos se incluyen muros, lámparas de vidrio, cerámica, monedas romanas y restos de un cementerio vinculado a la misma comunidad.

La reapertura del lugar se presenta como un hito cultural y turístico, destacando la importancia histórica de Áqaba, antiguamente conocida como “Aila”, y la pluralidad religiosa de Jordania. Las autoridades subrayan que el sitio ofrece valiosa información sobre la expansión temprana del cristianismo y el patrimonio histórico del país, consolidándolo como un destino relevante para estudios arqueológicos y turismo religioso.