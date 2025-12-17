Tras el éxito en Los Cabos, Aqualia te invita a la 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz

Luego del éxito obtenido en la carrera de CPS Media Saint Luke’s Hospitals realizada el pasado 30 de noviembre en Los Cabos, Aqualia (uno de los valiosos patrocinadores) te invita a este 2026 unirse a la tercera carrera con causa que se realizará en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

“La responsabilidad social es un deber de las empresas, el apoyo que Aqualia ha brindado a la comunidad con proyectos sostenibles es un ejemplo a seguir y en esta ocasión lo reiteramos a nivel social en esta carrera con causa”, comentó el ingeniero Carlos Loyola Peterson, director del Proyecto MIG Los Cabos en Aqualia México.

En Los Cabos se rompió un récord de participación con 388 corredores registrados y para el próximo mes de enero se espera que con la tercera edición de la Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz, el apoyo de los patrocinadores y de la ciudadanía se logre recaudar gran ayuda a para llevar a los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl.

Detalles sobre la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026

La 3ra Carrera CPS Media “El Florido” de La Paz 2026 está programada para el próximo domingo 25 de enero, por lo que se invita de una vez a que vayas preparando tu atuendo deportivo y los tenis para participar.

El proceso para inscripción consta de realizar donativos de tres artículos de higiene, limpieza y curaciones para los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl de La Paz, por ejemplo: pañales, toallitas húmedas, shampoo, botiquines, etc., que en conjunto acumulen un valor de 300 pesos.

Los corredores podrán decidir si se inscriben a la carrera de 5 kilómetros o a la de 2.5 kilómetros, pero cabe aclarar, que si lo deseas, también puedes trotar o caminar junto a tu mascota (somos pet friendly).

El arranque de la carrera será a las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc, que está frente al malecón de La Paz y se extenderá a lo largo del malecón hasta llegar al IMSS viejo para retornar al punto original, donde cruzarán la meta.

Ve agendando la fecha y ¡allá nos vemos!