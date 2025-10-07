Arabia Saudita pretende construir estadio sobre rascacielos para el Mundial 2034

Arabia Saudita prepara un ambicioso proyecto arquitectónico para sorprender al mundo durante la Copa del Mundo del 2034. Como parte de sus compromisos ante la FIFA, el país busca construir un estadio sobre un rascacielos, con capacidad estimada para 46 mil aficionados, lo que lo convertiría en una obra sin precedentes en la historia del futbol.

El plan contempla la edificación de un total de ocho nuevos recintos deportivos, incluido el innovador NEOM Stadium, que podría convertirse en el más emblemático de todos por su ubicación en la cima de un rascacielos. Este proyecto pretende unir tecnología, lujo y sostenibilidad, reflejando la visión futurista de la nación árabe.

Hasta ahora, la propuesta del estadio sigue en fase de análisis, a la espera de la aprobación de ingenieros, arquitectos y autoridades deportivas internacionales. Su ejecución dependerá también del aval de la FIFA, que deberá evaluar la viabilidad técnica y de seguridad de construir un recinto deportivo a 350 metros de altura.

Imágenes filtradas en redes sociales han mostrado renders del NEOM Stadium, el cual destacaría por su diseño suspendido y vistas panorámicas. La estructura albergaría a 46 mil aficionados y se alzaría en la ciudad futurista de Neom, dentro del megaproyecto Vision 2030, impulsado por el gobierno saudí.

Según estimaciones preliminares, el costo de levantar el estadio sobre un rascacielos alcanzaría los mil millones de dólares, una cifra que Arabia Saudita estaría dispuesta a invertir para posicionarse como líder en infraestructura deportiva global.

El acceso al NEOM Stadium se realizaría mediante transporte público o vía marítima, integrando el concepto de movilidad sostenible que promueve el país. De aprobarse, sería el primer estadio del mundo ubicado en un edificio de gran altura y el más innovador en la historia de la Copa del Mundo del 2034.

En los próximos meses, se espera que se presenten los proyectos de los otros siete estadios que formarán parte del plan nacional de sedes para el Mundial 2034, que promete ser uno de los más tecnológicos y lujosos jamás organizados.

La competencia deportiva regresará a Asia 12 años después del torneo celebrado en Qatar 2022, y Arabia Saudita busca consolidar su liderazgo regional con proyectos arquitectónicos de gran escala. El NEOM Stadium sería su carta de presentación ante el mundo, mostrando que los límites de la ingeniería y la ambición saudita siguen en expansión.