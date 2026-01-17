Araceli García Rico queda al frente del Instituto de las Mujeres en Los Cabos

Con el compromiso de fortalecer la atención integral, ampliar la cobertura institucional y reforzar las estrategias para prevenir la violencia de género, la doctora en Derecho Araceli García Rico fue nombrada como encargada de despacho del Instituto Municipal de las Mujeres de Los Cabos.

Desde esta nueva responsabilidad, García Rico aseguró que uno de los principales desafíos será atender de raíz la violencia familiar, generar mayor confianza para la denuncia y brindar herramientas que permitan a las mujeres alcanzar autonomía económica y salir de contextos de riesgo.

“Los retos: la seguridad sin duda, hay que concientizar mucho a las personas sobre lo que es y cómo se configura la violencia familiar, porque desde el hogar suceden cosas a puertas cerradas que no nos imaginamos el dolor, es algo muy callado. Debemos generar la confianza para que haya la denuncia, para que salgan del ciclo de la violencia y para ello debemos darles las herramientas para una autonomía económica que les permita dejar a la persona violentadora, entonces creo que ese es el gran reto, lograr espacios municipales libres de violencia, empezando desde casa”, expresó García Rico.

La funcionaria adelantó que mantendrá un trabajo completamente territorial, llevando jornadas de atención jurídica y psicológica a delegaciones y colonias, además de fortalecer la coordinación con Seguridad Pública para detectar zonas vulnerables y promover entornos seguros para mujeres.

Asimismo, reiteró que el Instituto ampliará servicios y presencia institucional, atendiendo directamente las necesidades que surjan desde la ciudadanía.

Por su parte, la presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, reconoció la colaboración previa de García Rico y confirmó que ambas instancias impulsarán nuevas acciones conjuntas en beneficio de mujeres y familias.

“Ya anteriormente, la Dra. Araceli nos ha estado apoyando, incluso con capacitaciones, ha estado colaboran muy de cerca con DIF municipal, y ahora vamos a implementar en conjunto nuevas estrategias que van a mejorar y dar visibilidad a los temas que son de mayor preocupación en el municipio y a trabajar sobre ellos para tener una excelente respuesta de la sociedad”, expresó Delgado Moreno.

El Instituto Municipal de las Mujeres mantiene atención en sus oficinas de El Zacatal y en las Unidades de Atención para una Vida Libre de Violencia (UALIVI) , donde se brinda orientación y acompañamiento a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con este nombramiento se busca dar continuidad a los programas de prevención, protección y empoderamiento dirigidos a las mujeres en Los Cabos.

