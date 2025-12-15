Aranceles elevarán costos de compras en línea desde Shein y Temu a partir de 2026 ¿Cómo quedará?

El Senado de la República aprobó una modificación a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación que impondrá aranceles de entre 5 y 50 por ciento a cerca de mil 500 productos procedentes de Asia, medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que se traducirá en un encarecimiento de las compras electrónicas en plataformas como Shein y Temu.

La reforma arancelaria busca proteger industrias nacionales frente a la fuerte presencia de importaciones de bajo costo, especialmente de China, Corea del Sur, India, Vietnam y Tailandia, que concentran buena parte del comercio electrónico internacional hacia México. Sectores como textil, siderúrgico, automotriz, electrodomésticos y plásticos se encuentran entre los más afectados por los nuevos aranceles.

De acuerdo con el texto aprobado, los productos incluidos representan importaciones por alrededor de 52 mil millones de dólares, equivalente al 8.6 por ciento del total nacional, lo que indica el alcance económico de los aranceles en el intercambio comercial. Además de las alzas, 316 fracciones que antes estaban exentas comenzarán a pagar impuestos, lo que ampliará la base de productos gravados.

El Gobierno federal sostiene que la aplicación de aranceles permitirá proteger más de 320 mil empleos en estados con fuerte actividad industrial como Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Querétaro, al equilibrar la competencia en el mercado interno y promover la relocalización de industrias estratégicas. Sin embargo, la oposición ha señalado que esta medida por sí sola no garantiza un fortalecimiento sólido de la producción nacional.

Para los consumidores, el impacto de los aranceles será tangible: muchos de los productos importados desde Asia que hoy se adquieren a bajo costo en plataformas como Shein y Temu podrían experimentar incrementos de precio a partir de 2026, lo que encarecerá el carrito de compras y modificará los patrones de consumo electrónico en México.