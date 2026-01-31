Aranceles de EU a países que vendan petróleo a Cuba: expertos advierten que intensificarán el caos en la isla

La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de firmar una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a bienes provenientes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba ha encendido alertas entre analistas y gobiernos internacionales, quienes aseguran que la medida podría prolongar y agravar la crisis que atraviesa la isla caribeña.

La orden, presentada por la Casa Blanca como una respuesta a lo que califica como una “amenaza extraordinaria” por parte del gobierno cubano, permite al Departamento de Comercio identificar países que suministren hidrocarburos a Cuba y determinar aranceles adicionales sobre sus exportaciones.

Expertos consultados por agencias internacionales estiman que la reducción de la disponibilidad de combustible —hasta en 30%— podría desencadenar una caída de 27% en el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba, un aumento de más del 60% en los precios de los alimentos, un alza de 75% en transporte y una fuerte contracción del consumo interno.

La crisis energética ya es visible: prolongados cortes de electricidad, escasez de combustible para transporte y servicios básicos, y un creciente descontento social. Residentes en La Habana han reportado apagones de hasta 20 horas diarias, dificultando actividades productivas y cotidianas.

La respuesta del gobierno cubano ha sido contundente. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó los aranceles como una acción “fascista, criminal y genocida”, asegurando que constituyen un intento de asfixiar la economía cubana bajo pretextos políticos.

Por su parte, Venezuela, que históricamente fue el principal proveedor de petróleo de Cuba, expresó su rechazo a las medidas punitivas anunciadas por Estados Unidos y declaró su solidaridad con La Habana.

Gobiernos de la región también han levantado advertencias. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la aplicación de aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba puede desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando hospitales, la alimentación y servicios básicos, y subrayó que México buscará aclarar el alcance de la medida para evitar consecuencias internacionales indeseadas.

Organizaciones internacionales y observadores han alertado que, debido a la suspensión de envíos petroleros desde Venezuela y la reducción de suministros, Cuba podría enfrentar un agotamiento de reservas energéticas en pocas semanas, lo que intensificaría los retos humanitarios y económicos de la isla.

La presión arancelaria representa un nuevo capítulo en la compleja relación entre Estados Unidos y Cuba, así como un desafío para las naciones que, por razones económicas o de solidaridad, han continuado intercambios comerciales con la isla. Analistas señalan que la estrategia busca aislar aún más al gobierno cubano, pero advierten que puede generar tensiones diplomáticas con aliados regionales y amplificar las dificultades de millones de ciudadanos cubanos.

