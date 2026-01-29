¡Aranza Vázquez gana de nuevo! Gobernador de BCS invertirá 90 MDP para rehabilitar el GUM

La clavadista olímpica Aranza Vázquez se anotó un nuevo triunfo, esta vez fuera de la fosa: el Gobierno de Baja California Sur anunció este jueves una inversión de 90 millones de pesos para rehabilitar el Gimnasio de Usos Múltiples (GUM) en La Paz, instalaciones que ella evidenció en redes sociales que están en pésimo estado.

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío reconoció que las condiciones actuales son precarias y que, tras años de abandono y “pegotes”, es necesaria una intervención profunda para que los atletas de alto rendimiento entrenen con dignidad.

Este anuncio llega como respuesta directa a la presión social y mediática generada por Aranza Vázquez, quien recientemente exhibió en redes sociales el mal estado del GUM, evidenciando que las instalaciones no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y calidad.

Ante esto, el ejecutivo estatal señaló que este año se aplicarán los primeros 90 millones de pesos y, de ser necesario, se presupuestará una cantidad igual para el 2027 para garantizar un equipamiento total.

El mandatario estatal subrayó que el objetivo es dejar de hacer reparaciones superficiales en el área de clavados y natación.

Además del GUM, el plan de rescate se extenderá al tradicional CREA, donde se busca mejorar la piscina y evaluar la instalación de un techo para proteger a los nadadores de las temperaturas extremas durante el verano, una petición sentida por la comunidad deportiva de Baja California Sur.

El gobernador Víctor Castro admitió que es “de reconocer” el éxito de los jóvenes, entrenadores y padres de familia que, pese a la infraestructura deportiva deficiente, logran poner al estado en alto.

