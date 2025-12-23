El Árbol de Navidad choyero, una tradición que florece en el desierto sudcaliforniano

En Baja California Sur, las celebraciones decembrinas se distinguen por su profundo arraigo a la identidad regional y por la estrecha relación de las familias con el entorno natural del desierto. Entre estas tradiciones destaca el Árbol de Navidad choyero, una costumbre que por muchos años ha formado parte de la vida de las familias sudcalifornianas, especialmente en el sur del estado.

En Los Cabos, las familias choyeras encontraron una forma muy particular de celebrar la Navidad: el quiote, tallo que brota del mezcalillo, era utilizado como árbol navideño. Esta práctica, heredada de generación en generación, refleja la creatividad, la identidad cultural y la capacidad de adaptación de la comunidad ante las condiciones del desierto sudcaliforniano.

La decoración del árbol de quiote tiene sus raíces en las rancherías y comunidades rurales de la región, donde las tradiciones decembrinas adquirieron un carácter único al fusionar la naturaleza del desierto con las festividades navideñas. Más que una alternativa decorativa, el quiote se convirtió en un símbolo de pertenencia y de respeto por el entorno natural.

De acuerdo con el intérprete del patrimonio sudcaliforniano, Aníbal Amador, a principios del siglo XX muchas familias sudcalifornianas no tenían acceso a pinos de la Sierra de la Laguna para decorar sus hogares en San José del Cabo. Ante esta situación, encontraron en el mezcalillo una opción natural y accesible para celebrar las fiestas decembrinas, dando origen al Árbol de Navidad choyero.

Amador Castro señaló que esta tradición ha logrado perdurar con el paso del tiempo, particularmente en comunidades rurales del municipio de Los Cabos, donde la conexión con el desierto peninsular continúa siendo un elemento fundamental de la identidad cultural sudcaliforniana.

Oriundos del sur del estado relatan que, en algunas familias, la tradición consistía en acudir al monte para buscar el quiote, la flor que nace del mezcalillo, el cual —una vez seco, condición preferente— se cortaba para transformarse en el Árbol de Navidad choyero y ser decorado en los hogares.

Además de su valor simbólico y cultural, el quiote se ha consolidado como un elemento distintivo de Baja California Sur. No obstante, es importante promover prácticas responsables al elegirlo para fines decorativos, procurando siempre utilizar quiotes secos, con el objetivo de no afectar el equilibrio natural del entorno.

