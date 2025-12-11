Árbol de Navidad es incendiado en protesta por asesinato de joven mujer en Michoacán

Una intensa jornada de protesta se registró en Michoacán, luego de que habitantes de Zitácuaro incendiaron el árbol de Navidad instalado frente a la presidencia municipal, como parte de una manifestación para exigir justicia por el asesinato de Ángeles, una joven de 24 años que perdió la vida presuntamente a manos de un agente de Tránsito Municipal. La movilización, convocada para externar el descontento social, derivó en un acto de tensión que fue captado en diversos videos difundidos en redes.

De acuerdo con los asistentes, la protesta inició con una marcha en la que participaron amigos y familiares de Ángeles, quienes recorrieron el primer cuadro de la ciudad hasta llegar al edificio del Ayuntamiento de Zitácuaro. Los manifestantes reclamaron la falta de resultados en torno al caso y exigieron al alcalde Antonio Ixtlahua presentarse públicamente y destituir a los responsables.

Al arribar a la plaza principal, los inconformes prendieron fuego al árbol de Navidad y lanzaron consignas contra las autoridades locales. En grabaciones se observa cómo la estructura ardió mientras elementos de bomberos trataron de sofocar las llamas. Pese a sus esfuerzos, el árbol terminó consumido casi por completo.

El asesinato de Ángeles N ocurrió el pasado domingo, cuando viajaba en motocicleta junto a un acompañante y ambos fueron baleados tras no detenerse en un presunto retén instalado por personal de Tránsito. Heridos de gravedad, fueron trasladados al Hospital General Regional, donde la joven finalmente falleció.

La presidencia municipal, a través del Ayuntamiento de Zitácuaro, informó mediante un comunicado que el elemento de Tránsito Municipal presuntamente implicado fue separado del cargo. Añadió que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal colabora con la Fiscalía en las indagatorias, con el fin de deslindar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento del caso.