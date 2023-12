¡Peligro! Árbol pone en riesgo a peatones en la colonia El Esterito

En la colonia Esterito, en el municipio de La Paz, vecinos en la calle Héroes del 47, entre Aquiles Serdán y Revolución de 1910, denunciaron que un árbol de nim está levantando la banqueta y bloquea el estacionamiento frente a una de las viviendas. Además, debido a que está inclinado, podría colapsar y provocar un accidente.

El árbol en cuestión sufrió daños por el huracán “Norma”, a finales de octubre, y cayó sobre un vehículo. Entre los vecinos, tuvieron que podar algunas de las ramas para liberar el automóvil y despejar el área peatonal de la acera.

Este no es el único problema que dejó el ciclón tropical en esa cuadra. En la acera contraria, algunos colonos depositaron las ramas de los árboles con la esperanza de que fueran recogidas. Sin embargo, esto no ocurrió y el sitio comenzó a utilizarse como vertedero ilegal. Así lo mencionó Josefina.

“Muchos años he batallado por qué la gente, los vecinos, echan la basura. Residuos de pescado, es una asquerosidad, esto yo lo he reportado pero no hacen caso porque como nomás vienen a tirar basura y cuando la tiran parece un porquerillero por aquí y esta es la colonia más olvidada de todas. Las autoridades, a todas, las culpo yo de que no tenemos el servicio como debiera ser pero si nos cobra por todo”.