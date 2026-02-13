Arden las macetas! Quema del Mal Humor en el Carnaval La Paz 2026

Con un malecón abarrotado por más de 15 mil personas, la noche de este jueves se llevó a cabo el juicio y quema del Mal Humor, marcando el inicio del Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio”. En un acto cargado de sátira política y social, el monigote de este año fue una representación de las polémicas macetas del malecón, cuya instalación y posterior retiro generaron fuertes críticas ciudadanas durante los últimos meses en la capital de Baja California Sur.

El veredicto del “Tribunal de la Alegría” fue contundente: las estructuras fueron condenadas a la hoguera por haber entorpecido la movilidad y por el gasto que representaron para el erario público. Según medios locales y la opinión pública, estas piezas se convirtieron en el símbolo del “desatino administrativo”, por lo que su incineración frente al Kiosco del Malecón fue recibida con gritos de júbilo y aplausos por parte de los asistentes que exigían su salida definitiva del paisaje urbano.

La alcaldesa Milena Quiroga Romero presidió el evento, donde se dio lectura al testamento que, entre rimas y burlas, mencionaba el destino de las piezas de concreto que ahora solo quedan en el recuerdo (y en las cenizas). Con este acto, se busca purificar a la ciudad de los errores de planeación urbana para dar paso a la coronación de Ángel I, Rey de la Alegría, y la presentación estelar del comediante Mike Salazar, quien no dejó pasar la oportunidad de mofarse del temMal Humor no fue casualidad. A finales de 2025, la instalación de grandes macetones en las esquinas del Paseo Álvaro Obregón desató una ola de protestas de automovilistas y colectivos ciudadanos, quienes argumentaban que reducían la visibilidad y el espacio de maniobra, provocando incidentes viales menores. Tras semanas de presión en redes sociales y medios de comunicación, el Ayuntamiento de La Paz se vio obligado a retirarlas, aceptando que el proyecto de “urbanismo táctico” no había cumplido con su objetivo.

Este fenómeno de usar la infraestructura fallida para el ritual del carnaval tiene precedentes en Baja California Sur. En años anteriores, se ha quemado la figura de la falta de agua o los baches de las avenidas principales, demostrando que el Carnaval de La Paz es, ante todo, una válvula de escape para el descontento social. La tradición dicta que, al quemar aquello que molesta al pueblo, se limpia el camino para que la fiesta transcurra en paz y armonía.

Para este 2026, la seguridad es prioridad, y la Dirección de Seguridad Privada y Tránsito Municipal ha desplegado un operativo con más de 600 elementos para vigilar que el fervor no se desborde. Tras la quema, la música de Sergio Mendívil puso a bailar a los asistentes, cerrando una noche que, más allá del fuego, dejó claro que en La Paz, la voz del ciudadano se escucha incluso a través del humor y la sátira carnavalera.

