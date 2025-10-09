Argentina y México Sub-20 se enfrentarán en los cuartos de final

La Selección Mexicana Sub 20 ya tiene rival definido para los cuartos de final del Mundial juvenil: será Argentina, que logró su pase tras imponerse con claridad en los octavos de final. El duelo promete altas emociones, pues ambas escuadras han mostrado rendimiento sólido en lo que va del torneo Sub 20.

Argentina llega con paso firme, tras una goleada contundente sobre Nigeria por 4-0 en la ronda anterior, exhibiendo contundencia ofensiva y control durante gran parte del partido. Mientras tanto, el Tri Sub 20 accedió a esta fase tras derrotar al anfitrión Chile, lo que aporta confianza al plantel mexicano.

Este enfrentamiento entre México Sub 20 y Argentina será uno de los capítulos más atractivos de los cuartos de final. Se espera un duelo de estilos contrastantes: el talento ofensivo argentino contra la disciplina táctica y coraje mexicano, siempre en pos de una semifinal histórica.

El partido está programado para el sábado 11 de octubre en Santiago de Chile, donde el Sub 20 mexicano buscará superar a Argentina para avanzar entre los cuatro mejores del torneo.