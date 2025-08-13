Alerta sanitaria en Argentina por 87 muertes ligadas a fentanilo contaminado

Al menos 87 personas murieron en Argentina por presuntamente recibir fentanilo clínico contaminado, informó el juez de la causa este miércoles.

La justicia analiza si las muertes fueron consecuencia del uso del fármaco con bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que habrían provocado un brote infeccioso mortal.

Origen de la investigación

La causa inició en mayo, tras una denuncia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), luego de que un hospital detectara bacterias en el opioide suministrado.

Las muertes ocurrieron en hospitales de Buenos Aires, Santa Fe, Formosa y Córdoba, confirmó el juez Ernesto Kreplak.

Empresas y personas bajo la lupa

No hay detenidos, pero 24 personas están bajo investigación y con bienes embargados. Entre ellas, Ariel Furfaro García, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, señalado como presunto productor y distribuidor del fentanilo contaminado.

Según medios locales, al menos cinco lotes fueron afectados y distribuidos en ocho hospitales y centros de salud del país, aunque se revisan historias clínicas de unos 200 nosocomios.

Protestas y alerta sanitaria

El caso tuvo origen en el Hospital Italiano de La Plata, donde familiares de víctimas exigieron “justicia para las víctimas del fentanilo”.

Expertos advierten que la cifra de fallecidos podría aumentar conforme se confirmen nuevos casos en hospitales que aún no reportan muertes.

El Congreso argentino pidió al Poder Ejecutivo un informe con 26 preguntas sobre el caso, sin un plazo definido para su respuesta.