Jueves 28 de Agosto, 2025
Espectáculos

Ariana Grande anuncia The Eternal Sunshine Tour, ¿llegará a México?

Ariana Grande prepara su gira internacional; conoce los escenarios y ciudades donde se presentará el próximo año.
Andrea Villarreal
28 agosto, 2025
Foto: Ariana Grande

La espera terminó: Ariana Grande anunció oficialmente “The Eternal Sunshine Tour”, la primera gira mundial con la que la cantante regresará a los escenarios tras varios años de ausencia. El tour, inspirado en su más reciente álbum Eternal Sunshine, arrancará en junio de 2026 y recorrerá importantes ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

El anuncio, realizado por la propia Ariana a través de Instagram, desató la euforia de sus fanáticos en todo el mundo, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la gira se extienda a Latinoamérica. Hasta ahora, no hay fechas confirmadas en México, aunque la cercanía de ciudades como Austin y Los Ángeles mantiene la esperanza de los arianators mexicanos de verla en vivo.

Fechas y lugares confirmados de la gira

La gira de Ariana Grande dará inicio el 6 de junio de 2026 y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Europa. Hasta ahora, no se han anunciado presentaciones en México, aunque los fans esperan que se sumen próximamente.

  • 6 de junio de 2026 – Oakland Arena, Oakland, CA

  • 13 de junio de 2026 – Crypto.com Arena, Los Ángeles, CA

  • 17 de junio de 2026 – Kia Forum, Los Ángeles, CA

  • 24 de junio de 2026 – Moody Center, Austin, TX

  • 30 de junio de 2026 – Amerant Bank Arena, Sunrise, FL

  • 6 de julio de 2026 – State Farm Arena, Atlanta, GA

  • 12 de julio de 2026 – Barclays Center, Brooklyn, NY

  • 16 de julio de 2026 – Barclays Center, Brooklyn, NY

  • 18 de julio de 2026 – Barclays Center, Brooklyn, NY

  • 22 de julio de 2026 – TD Garden, Boston, MA

  • 24 de julio de 2026 – TD Garden, Boston, MA

  • 28 de julio de 2026 – Centre Bell, Montreal, QC

  • 30 de julio de 2026 – Centre Bell, Montreal, QC

  • 3 de agosto de 2026 – United Center, Chicago, IL

  • 5 de agosto de 2026 – United Center, Chicago, IL

  • 15 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK

  • 16 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK

  • 19 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK

  • 20 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK

  • 23 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK

Los boletos para la primera etapa de la gira tendrán una preventa el 9 de septiembre de 2025 (para Norteamérica) y el 16 de septiembre de 2025 (para Londres), con venta general programada apenas un día después en ambas regiones.

¿Qué podemos esperar del tour de Ariana Grande?

Con un disco que mezcla pop, R&B y sonidos electrónicos, y que ha sido aclamado por la crítica como uno de los trabajos más personales y maduros de Ariana Grande, se espera que el espectáculo combine su poderosa voz con una producción visual de gran formato.

Por ahora, los fans mexicanos deberán mantenerse atentos a un posible anuncio de nuevas fechas. ¿Será que Ariana incluirá a México en su calendario?

