Ariana Grande anuncia The Eternal Sunshine Tour, ¿llegará a México?
La espera terminó: Ariana Grande anunció oficialmente “The Eternal Sunshine Tour”, la primera gira mundial con la que la cantante regresará a los escenarios tras varios años de ausencia. El tour, inspirado en su más reciente álbum Eternal Sunshine, arrancará en junio de 2026 y recorrerá importantes ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.
El anuncio, realizado por la propia Ariana a través de Instagram, desató la euforia de sus fanáticos en todo el mundo, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre la posibilidad de que la gira se extienda a Latinoamérica. Hasta ahora, no hay fechas confirmadas en México, aunque la cercanía de ciudades como Austin y Los Ángeles mantiene la esperanza de los arianators mexicanos de verla en vivo.
Fechas y lugares confirmados de la gira
La gira de Ariana Grande dará inicio el 6 de junio de 2026 y recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y Europa. Hasta ahora, no se han anunciado presentaciones en México, aunque los fans esperan que se sumen próximamente.
-
6 de junio de 2026 – Oakland Arena, Oakland, CA
-
13 de junio de 2026 – Crypto.com Arena, Los Ángeles, CA
-
17 de junio de 2026 – Kia Forum, Los Ángeles, CA
-
24 de junio de 2026 – Moody Center, Austin, TX
-
30 de junio de 2026 – Amerant Bank Arena, Sunrise, FL
-
6 de julio de 2026 – State Farm Arena, Atlanta, GA
-
12 de julio de 2026 – Barclays Center, Brooklyn, NY
-
16 de julio de 2026 – Barclays Center, Brooklyn, NY
-
18 de julio de 2026 – Barclays Center, Brooklyn, NY
-
22 de julio de 2026 – TD Garden, Boston, MA
-
24 de julio de 2026 – TD Garden, Boston, MA
-
28 de julio de 2026 – Centre Bell, Montreal, QC
-
30 de julio de 2026 – Centre Bell, Montreal, QC
-
3 de agosto de 2026 – United Center, Chicago, IL
-
5 de agosto de 2026 – United Center, Chicago, IL
-
15 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK
-
16 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK
-
19 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK
-
20 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK
-
23 de agosto de 2026 – The O2, Londres, UK
Los boletos para la primera etapa de la gira tendrán una preventa el 9 de septiembre de 2025 (para Norteamérica) y el 16 de septiembre de 2025 (para Londres), con venta general programada apenas un día después en ambas regiones.
¿Qué podemos esperar del tour de Ariana Grande?
Con un disco que mezcla pop, R&B y sonidos electrónicos, y que ha sido aclamado por la crítica como uno de los trabajos más personales y maduros de Ariana Grande, se espera que el espectáculo combine su poderosa voz con una producción visual de gran formato.
Por ahora, los fans mexicanos deberán mantenerse atentos a un posible anuncio de nuevas fechas. ¿Será que Ariana incluirá a México en su calendario?
