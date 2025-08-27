Ariana Grande desata rumores de gira con misterioso mensaje en Instagram

El pasado 27 de agosto de 2025, Ariana Grande sorprendió a sus más de 380 millones de seguidores en Instagram con un reel acompañado de un mensaje que encendió las redes:

“so I’m working on a plan to sing for you all next year. even if it’s just for a …”.

La publicación, breve pero contundente, generó inmediatamente especulaciones sobre un posible regreso a los escenarios.

Esto se suma a los rumores recientes sobre un tour íntimo en 2026, tras varios años de ausencia de las grandes giras.

Un regreso esperado después de una pausa

Desde su exitosa Sweetener World Tour en 2019, la artista se ha enfocado en otros proyectos, como su participación en la saga cinematográfica Wicked y el lanzamiento de su cortometraje musical Brighter Days Ahead.

En 2025, ya había declarado que no haría gira ese año, por lo que este mensaje parece confirmar sus intenciones de reencontrarse con el público en 2026.

Los comentarios en Instagram y otras plataformas no tardaron en aparecer: miles de fans expresaron su entusiasmo, compartiendo teorías sobre el formato y las posibles ciudades que visitará.

Algunos medios como Cosmopolitan señalan que podría tratarse de una serie de conciertos selectos en escenarios más pequeños, priorizando la cercanía con sus seguidores.

Aunque no hay fechas oficiales ni detalles confirmados, expertos señalan que los anuncios podrían llegar a finales de 2025, justo después de sus compromisos cinematográficos.

Por ahora, todo indica que 2026 marcará el regreso de Ariana Grande a la música en vivo.