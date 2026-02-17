Aseguran arma, presuntas drogas y camioneta robada tras operativos en BCS

Tres personas fueron detenidas en operativos de vigilancia realizados por corporaciones de seguridad en los municipios de La Paz y Los Cabos, donde además se aseguró un arma de fuego, diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas y un vehículo con reporte de robo en el extranjero.

La información fue confirmada posteriormente por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur, que detalló que una de las intervenciones ocurrió en la colonia Vicente Guerrero, en La Paz, durante un patrullaje coordinado entre la Policía Estatal Preventiva (PEP) y personal de Defensa. En ese sitio, el conductor de una camioneta Pick Up F-450 intentó evadir a los agentes, pero terminó impactándose contra un negocio.

Tras la revisión, el conductor —identificado como Mario “N”, de 21 años— fue detenido en posesión de un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 16 cartuchos útiles.

En un segundo operativo de seguridad realizado en la colonia Ciudad del Cielo, también en la capital del estado, elementos estatales, en coordinación con Marina, Defensa y Policía Municipal, detuvieron a Pedro “N”, de 19 años, originario de Chihuahua. Durante la inspección le aseguraron 11 envoltorios con características similares al cristal, cuatro con posible cocaína y otros cuatro con marihuana.

Como parte de estos despliegues, en la colonia La Marina de Cabo San Lucas fue localizado un vehículo Chevrolet Suburban modelo 2024 que contaba con reporte de robo en el extranjero. En el lugar fue detenido su conductor, Miguel “N”, de 30 años, originario de Puebla.

Las personas detenidas y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para utilizar el número de denuncia anónima 089 en caso de tener información sobre hechos que puedan afectar la seguridad o el orden público.

