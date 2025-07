A mano armada mujer quiso robar “ropa escolar” (Video)

Una situación tensa se vivió en una tienda Burlington cuando una mujer, acompañada de dos menores de edad, fue sorprendida intentando sustraer artículos sin pagar, entre ellos, presunta ropa escolar. El hecho fue captado en video y difundido a través de redes sociales.

En las imágenes, se observa a la mujer discutiendo con personal y clientes del establecimiento, tras ser confrontada por llevar dos carritos llenos de mercancía. En uno de ellos, según el video, había artículos que no correspondían a útiles escolares, incluyendo lo que parecían ser colchas en una bolsa cargada por uno de los menores de edad.

Una joven, aparentemente con alguna discapacidad motriz, intervino para quitarle uno de los carritos. En ese momento, la mujer decidió abandonar la tienda, seguida por los menores de edad que la acompañaban. Sin embargo, instantes después regresó al local visiblemente alterada para intentar recuperar el segundo carrito.

The fact that this turns out to be a “skit”… and no one would even know unless they looked through the comments to find her TikTok.

I don’t understand the point of a skit that paints black people to be unlawful which overall does more harm for our community than good. Just why? https://t.co/G9rawPLgyH pic.twitter.com/I4Agb0W03I

