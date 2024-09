Arman “cacerolazo” en CDMX contra Reforma Judicial: buscan al senador Yunes

Ante la inminente aprobación de la Reforma Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), los trabajadores del Poder Judicial decidieron armar un “caceroloza” para expresar su rechazo a esta iniciativa, pero también, buscar al senador Miguel Ángel Yunes, del PAN.

Según reportó Radio Fórmula, los manifestantes salieron alrededor de las 07:00 horas del plantón que mantienen en las inmediaciones del Senado, y se dirigieron rumbo a Paseo de la Reforma, una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México (CDMX).

Trabajadores del Poder Judicial preparan un cacerolazo para la mañana de este martes 10 de septiembre, tras una velada/velorio del Poder Judicial ante la ausencia de Yunes Márquez. Notarios públicos llegarán a revisar que el acceso a los senadores esté libre. #PorLaMañana pic.twitter.com/0iBhKXfovs — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 10, 2024

Con pancartas en mano, los empleados gritaron consignas para “buscar” a Miguel Ángel Yunes, quien podría haber cambiado de bando en los últimos días, para así darle la mayoría a Morena, y que aprueben sin problema la polémica Reforma Judicial.

Se prevé que hoy se lleve a cabo la discusión para aprobar dicha iniciativa, que entre otras cosas, plantea que los jueces y magistrados sean elegidos a través del voto popular.

¿Qué pasa con Miguel Ángel Yunes?

En las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre que Yunes, senador por Acción Nacional, se habría cambiado a las filas de Morena, a cambio de algunos acuerdos que brindarían protección a toda su familia.

LEER MÁS: Miguel Ángel Yunes Márquez no asiste a reunión del PAN: Crecen rumores sobre su apoyo a la Reforma Judicial

Radio Fórmula detalló que, incluso, no asistió a la reunión de senadores titulares y suplentes del PAN que se llevó a cabo ayer lunes, pero no es todo, pues aseguran que ya no contesta llamadas o mensajes.

Ahora, los trabajadores del Poder Judicial “buscan” al político para recordarle que fue elegido para defender al pueblo de México, y no para cumplir los deseos de unos cuantos.