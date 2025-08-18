El paceño Armando Appel se corona campeón nacional FECOMBOX

El sudcaliforniano Armando Appel, originario de La Paz, se proclamó campeón nacional FECOMBOX de peso supermosca al derrotar por decisión unánime a Hugo “El Verdugo” Guarneros.

El combate se celebró la noche del 16 de agosto en la cancha Manuel Gómez Jiménez, dentro de la función “Duelo de Titanes”, que reunió a cientos de aficionados al boxeo.

Así fue el triunfo de Armando Appel

La pelea fue pactada a 10 asaltos y mantuvo un ritmo intenso de principio a fin. Appel dominó los intercambios con golpes certeros y mayor resistencia.

Los jueces confirmaron su victoria con puntuaciones de 97-93, 98-93 y 96-94, resultado que lo consagra como nuevo monarca nacional.

Orgullo sudcaliforniano

Con este triunfo, el paceño de 26 años mejoró su récord profesional a 17 victorias, 3 derrotas y 1 empate. El título coloca a Baja California Sur en el mapa del boxeo nacional y refuerza la proyección de Appel hacia peleas internacionales.

Tras la pelea, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, felicitó al pugilista en redes sociales:

“¡Felicidades Armando Appel por tu nuevo título de Campeón Nacional FECOMBOX supermosca! Eres un gran ejemplo para la juventud de La Paz; tu disciplina y constancia hoy se reflejan en un escalón más de tu carrera deportiva”.