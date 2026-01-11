Armando “Hormiga” González inicia el Clausura 2026 con gol y apunta al Mundial

Goleador en ascenso

El Clausura 2026 comenzó con buenas noticias para Chivas y para el delantero Armando “Hormiga” González, quien anotó al minuto 17 en el triunfo 2–0 frente a Pachuca, disputado en el Estadio Akron.

Este gol no solo abrió el marcador, sino que también confirmó que el joven atacante mantiene el nivel que lo llevó a ser la revelación del Apertura 2025.

Un goleador encendido

Con apenas 22 años, González cerró el torneo anterior como máximo artillero, sumando 12 goles.

Ahora, con su anotación en la Jornada 1 del Clausura 2026, alcanza 13 dianas en el ciclo futbolístico 2025–2026, lo que demuestra que atraviesa un momento excepcional.

Además, se convirtió en el primer mexicano en ganar el título de goleo en torneos cortos desde Javier “Chicharito” Hernández.

Mensaje directo a la Selección Mexicana

Por si fuera poco, su rendimiento ha llamado la atención de medios y analistas.

Muchos consideran que su gol frente a Pachuca fue un mensaje claro al técnico Javier Aguirre, quien prepara la lista de convocados para el Mundial 2026.

Gracias a su regularidad y capacidad para aparecer en momentos clave, González se ha ganado un lugar en la conversación.

Números que lo respaldan

12 goles en el Apertura 2025 (campeón de goleo)

1 gol en la Jornada 1 del Clausura 2026

13 goles en el ciclo futbolístico actual

Primer mexicano en liderar la tabla de goleo en años recientes

En resumen, Armando “Hormiga” González sigue demostrando que es uno de los delanteros más prometedores del futbol mexicano.

Su capacidad para mantener el ritmo goleador tras el receso lo coloca como un candidato natural para vestir la camiseta del Tricolor.

Con juventud, talento y números sólidos, el atacante de Chivas levanta la mano para ser parte de la nueva generación rumbo al Mundial 2026.

