¿Quieres armar tu primera PC Gamer? Te damos el paso a paso

Cada vez más miles de entusiastas dan el salto de consolas a PC’s personalizadas. Armar tu primera PC Gamer no solo es emocionante, sino que te permite personalizar cada componente para que se adapte a tu presupuesto y estilo de juego.

Sin embargo, si prefieres saltarte el proceso de ensamblaje, una PC Gamer ya armada puede ser la solución ideal: solo haz clic, paga y enciéndela.

En esta nota, te guiaremos por el tutorial completo para armar desde cero, y te daremos una opción preensamblada en Mercado Libre con hasta 24 meses sin intereses, perfecta para novatos.

¿Por qué armar una PC Gamer?

Antes de meter las manos en los cables, entiende por qué una PC Gamer personalizada es una inversión épica.

A diferencia de las consolas, una PC te ofrece upgrades infinitos, gráficos en 4K con ray tracing y multitareas como streaming o edición de video. Pero ojo, requiere paciencia y un presupuesto inicial de al menos 15,000 MXN para algo decente.

En el otro lado de la moneda, comprar una PC Gamer armada simplifica todo: no hay riesgo de incompatibilidades, pruebas de estrés ni horas de YouTube.

El proceso es tan fácil como seleccionar “agregar al carrito” en Mercado Libre, elegir tu método de pago y recibirla en casa con envío gratis. Ideal si quieres jugar ya, sin soldar cables.

Guía completa: Arma tu primera PC Gamer como un pro

Sigue esta guía infalible, inspirada en builds probadas en laboratorios de hardware. Necesitarás un destornillador, pulsera antiestática y un espacio limpio:

Elige y compra tus componentes:

Procesador (CPU): AMD Ryzen 7 5700X o Intel Core i7-12700F (alrededor de 5,000-7,000 MXN).

Tarjeta gráfica (GPU): NVIDIA RTX 5060 8GB (12,000-15,000 MXN, el corazón gamer para 1440p fluido).

Placa madre: Compatible con tu CPU, como B550 para AMD (3,000 MXN).

Memoria RAM: 32GB DDR4 (2x16GB) a 3200MHz (2,500 MXN).

Almacenamiento: SSD M.2 NVMe 1TB (1,500 MXN) para cargas rápidas.

Fuente de poder: 750W 80+ Bronze (2,000 MXN, certificada para seguridad).

Gabinete y cooler: Uno con buen flujo de aire (2,500 MXN total).

Prepara el montaje:

Desempaca todo y verifica piezas. Instala el CPU en la placa madre: alinea las flechas, baja el lever y coloca el cooler con pasta térmica.

Inserta la RAM en las ranuras dual-channel (slots 2 y 4).

Ensambla el hardware:

Coloca la placa en el gabinete: atornilla los standoffs y fija con tornillos.

Conecta cables: 24-pin para la placa, 8-pin para CPU, SATA para SSD y PCIe para GPU.

Instala la GPU en el slot PCIe y la fuente en la base del gabinete.

Cables y pruebas iniciales:

Organiza cables con bridas para flujo de aire óptimo. Conecta el botón de power, USB frontales y ventiladores al hub de la placa

Enciende: Si no arranca, revisa conexiones.

Instalación de software:

Instala Windows 11 (descarga gratuita desde Microsoft) y actualiza drivers de NVIDIA vía GeForce Experience.

Instala juegos, observa rendimiento y disfruta de tu máquina.

En cualquier caso, siempre se encuentra la opción de ir con un experto que te facilite el proceso. Sin embargo, eso incluiría el precio por la mano de obra, así que debes tomar en cuenta eso.

La alternativa fácil: Compra una PC Gamer prearmada en Mercado Libre

Si el proceso de ensamblaje te intimida, optar por una PC Gamer prearmada siempre es una opción.

Hay miles de equipos para elegir, pero te recomendamos la PC Gamer con una RTX 5060 que se encuentra en Mercado Libre a un precio de 18,399 MXN, una opción competitiva si comparamos la media de precios que tienen el mundo del PC Gaming.

Esta es una máquina lista para 1440p ultra en títulos AAA con componentes de alto nivel:

CPU: AMD Ryzen 7 5700G (8 núcleos, hasta 4.6 GHz) para multitarea y gaming intensivo.

GPU: NVIDIA RTX 5060 8GB GDDR6 con ray tracing y DLSS para gráficos fluidos y FPS altos.

RAM y storage: 32GB DDR4 3200MHz + SSD M.2 1TB para cargas instantáneas y espacio amplio.

Extras: Windows 10 y una fuente de poder certificada (PSU) de 550W, ideal para el uso de energía de los componentes.

Una de las partes más atractivas de esta alternativa, es la oportunidad de pagarla, variando desde los 12, 15 y hasta 24 meses sin intereses con tarjetas participantes (Mastercard, VISA, Amex).

Armar tu primera PC Gamer es un rito de paso tech que te empodera, pero si buscas inmediatez, una prearmada como esta es imbatible.