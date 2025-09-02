Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Septiembre, 2025
HomeSeguridadArmas, droga y vehículos de lujo: saldo de los operativos en BCS
Seguridad

Armas, droga y vehículos de lujo: saldo de los operativos en BCS

Durante la última semana de agosto, fuerzas de los tres niveles de gobierno lograron capturas, decomisos de armas y drogas, recuperación de vehículos robados y desactivación de cámaras instaladas de manera ilegal.
Daniela Lara
2 septiembre, 2025
0
57
Las autoridades estatales subrayaron que este tipo de despliegues buscan contener los hechos de violencia registrados en la entidad en las últimas semanas, sobre todo en municipios del norte como Loreto y Comondú.

IMG: Especial

Operativos de seguridad en Baja California Sur durante la última semana de agosto dejaron más de una docena de detenidos y el aseguramiento de armas, drogas, vehículos robados y equipo táctico en los cinco municipios de la entidad.

En La Paz, elementos de seguridad capturaron a un presunto generador de violencia junto con cuatro personas más. En la misma operación aseguraron tres armas de fuego, 55 cartuchos útiles, 24 envoltorios con marihuana y cristal, un arma punzocortante y seis vehículos con reporte de robo, entre ellos tres unidades de alta gama.

También desactivará 39 cámaras de videovigilancia colocadas de forma irregular. En revisiones realizadas en Puerto Pichilingue y en el Aeropuerto Internacional de La Paz, incautaron paquetes con sustancias ilícitas.

En Los Cabos, agentes de seguridad detuvieron a dos personas con órdenes de aprehensión vigentes y recuperaron cuatro vehículos robados .

En Comondú, detuvieron a siete personas, seis de ellas vinculadas con delitos de alto impacto . Además, aseguraron cuatro armas largas, cargadores, chalecos tácticos, dos vehículos y 13 envoltorios con cristal .

En Loreto , las autoridades incautaron armas de fuego calibres 7.62 y 9 mm, chalecos balísticos, cargadores con cartuchos útiles y bolsas con marihuana y cristal equivalentes a unas 275 dosis. También detuvieron a dos presuntos narcomenudistas.

En Mulegé, elementos de seguridad desactivan seis cámaras de videovigilancia ilegales instaladas en el tramo carretero que conecta San Ignacio con Santa Rosalía y Guerrero Negro.

Las autoridades estatales señalaron que estos operativos buscan contener la violencia registrada en las últimas semanas, principalmente en municipios del norte como Loreto y Comondú.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
Articulo anterior

Junior H y la polémica de los corridos tumbados: censura, giras y ...

Siguiente articulo

ISC fortalece identidad sudcaliforniana en rancherías de Los Cabos