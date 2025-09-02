Armas, droga y vehículos de lujo: saldo de los operativos en BCS
Operativos de seguridad en Baja California Sur durante la última semana de agosto dejaron más de una docena de detenidos y el aseguramiento de armas, drogas, vehículos robados y equipo táctico en los cinco municipios de la entidad.
En La Paz, elementos de seguridad capturaron a un presunto generador de violencia junto con cuatro personas más. En la misma operación aseguraron tres armas de fuego, 55 cartuchos útiles, 24 envoltorios con marihuana y cristal, un arma punzocortante y seis vehículos con reporte de robo, entre ellos tres unidades de alta gama.
También desactivará 39 cámaras de videovigilancia colocadas de forma irregular. En revisiones realizadas en Puerto Pichilingue y en el Aeropuerto Internacional de La Paz, incautaron paquetes con sustancias ilícitas.
En Los Cabos, agentes de seguridad detuvieron a dos personas con órdenes de aprehensión vigentes y recuperaron cuatro vehículos robados .
En Comondú, detuvieron a siete personas, seis de ellas vinculadas con delitos de alto impacto . Además, aseguraron cuatro armas largas, cargadores, chalecos tácticos, dos vehículos y 13 envoltorios con cristal .
En Loreto , las autoridades incautaron armas de fuego calibres 7.62 y 9 mm, chalecos balísticos, cargadores con cartuchos útiles y bolsas con marihuana y cristal equivalentes a unas 275 dosis. También detuvieron a dos presuntos narcomenudistas.
En Mulegé, elementos de seguridad desactivan seis cámaras de videovigilancia ilegales instaladas en el tramo carretero que conecta San Ignacio con Santa Rosalía y Guerrero Negro.
Las autoridades estatales señalaron que estos operativos buscan contener la violencia registrada en las últimas semanas, principalmente en municipios del norte como Loreto y Comondú.
