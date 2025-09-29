Proponen armonizar Ley de Austeridad y Ley de Adquisiciones en BCS

La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez presentó ante la XVII Legislatura del Congreso de Baja California Sur una iniciativa para armonizar la Ley Estatal de Austeridad con la Ley de Adquisiciones.

La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Asuntos Fiscales y Administrativos.

El objetivo es eliminar la contradicción entre ambas leyes. Actualmente, la Ley de Austeridad exige que los vehículos adquiridos por el Gobierno del Estado sean nuevos, mientras que la Ley de Adquisiciones permite la compra de bienes usados, siempre que estén avalados por peritos autorizados y cuenten con un estudio de costo-beneficio.

“Esta contradicción presiona innecesariamente las finanzas estatales, ya que muchas veces los bienes usados en óptimas condiciones representan un ahorro significativo sin comprometer la operación gubernamental”, explicó la legisladora.

Valentín Vázquez detalló que, en un solo ejercicio de adquisición, se logró un ahorro de 1.65 millones de pesos gracias a la compra de bienes usados. Este recurso podría destinarse a programas de salud, infraestructura social o desarrollo agropecuario, subrayó.

La iniciativa también busca fortalecer el principio de austeridad republicana, con un enfoque en gasto público racional, inteligente y transparente.