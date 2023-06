Arnold Schwarzenegger se disculpa por su comportamiento inapropiado con seis mujeres

El ícono del cine y la política, Arnold Schwarzenegger, vuelve a dar de qué hablar con el estrenó de una miniserie sobre su vida, titulada “Arnold” en Netflix. Resulta que justo cuando pensábamos que todo eran luces y cámaras, ha surgido nuevamente algo turbio de su pasado, las acusaciones de agresión sexual por parte de seis mujeres en 2003, justo cuando se perfilaba como gobernador de California tras una exitosa carrera en el cine que abarcó tres décadas.

En aquel entonces, Schwarzenegger negó rotundamente las acusaciones, pero ahora en este metraje terminó por aceptar los señalamientos y ofreció disculpas públicas. Según el actor, estas situaciones ocurrieron durante los rodajes de algunas películas. Sin embargo, se escudó argumentando que eran bromas inapropiadas, pero ahora reconoce que estuvo equivocado.

“Es cierto que me encontraba en sets de filmación ruidosos y he hecho cosas que no estaban bien, pensando que eran solo bromas. A todas las personas que he ofendido, quiero decirles que lo siento profundamente y me disculpo”, expresó Schwarzenegger.

En una reciente entrevista, el icónico actor reflexionó sobre su reacción inicial a las acusaciones y admitió que estuvo a la defensiva. Ahora, con el paso del tiempo, reconoce que no importa si ocurrió hace décadas en los días de “Muscle Beach” o en la actualidad, estuvo mal. Además, confesó su sorpresa de que dichos incidentes no hayan tenido un impacto significativo en sus elecciones políticas. Pensaba que más personas se ofenderían, pero las consecuencias no fueron tan drásticas como esperaba.

En su documental de tres partes, se abrió por completo al hablar de su pasado y reveló aspectos impactantes de su vida. Desde su infancia en Austria como hijo de un militar nazi llamado Gustav Schwarzenegger, hasta sus logros como fisicoculturista, su incursión en la política y su triunfo en Hollywood durante las décadas de los ochenta y noventa. Sin embargo, también abordó los escándalos que marcaron su vida y que han dejado una huella imborrable en su memoria.

El actor compartió detalles desgarradores sobre el ambiente en el que creció, describiendo a su padre como una figura violenta que descargaba su estrés y angustia a través de golpes hacia él, su madre y sus hermanos. Reconoció que su padre había sido absorbido por un sistema de odio alimentado por mentiras y expresó su dolor por las atrocidades cometidas durante la guerra, especialmente contra la comunidad judía.

Es así que Schwarzenegger reflexionó sobre el impacto devastador que la ideología nazi tuvo en su familia y en millones de personas, señalando que había sido testigo de primera mano de la ruptura y la tragedia que resulta de ese tipo de pensamiento.