Arquero del Inter de Milán atropella de muerte a anciano de 81 años que iba silla de ruedas
El español Josep Martínez, portero del Inter de Milán, atropelló a un anciano de 81 años que iba en silla de ruedas eléctrica. Aunque los equipos de emergencia llegaron rápido al lugar, no pudieron hacer nada por salvar la vida del anciano, quien falleció en el acto.
El guardameta se dirigía al centro de entrenamiento cuando se produjo el suceso en la provincia de Como, Italia. De acuerdo con testigos, Josep Martínez se encontraba en estado de shock y se detuvo de inmediato tras el atropello para auxiliar a la víctima.
Por su parte las autoridades han abierto carpeta de investigación sobre el jugador de 27 años, quien está siendo investigado por homicidio imprudente por accidente de tráfico.
El equipo, Inter de Milán no ha emitido comunicado aún, sin embargo, en señal de luto canceló una rueda de prensa prevista a la víspera del partido contra la Fiorentina.
