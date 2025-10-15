Arranca Bisbee’s Offshore en Los Cabos con 138 embarcaciones y 3.8 MDD en premios

Con una participación histórica de 138 embarcaciones y una bolsa acumulada superior a los 3.8 millones de dólares, este miércoles inició oficialmente el Bisbee’s Los Cabos Offshore 2025, uno de los torneos de pesca deportiva más esperados del año.

El evento marca el inicio de la temporada de pesca deportiva en Los Cabos, y ha dejado de ser considerado el “hermano menor” del Bisbee’s Black and Blue. Así lo destacó Clicerio Mercado, coordinador del torneo, quien subrayó la consolidación del torneo como una competencia de alto perfil en el circuito internacional.

“Ya no le queda lo de Bisbee’s chico, 138 embarcaciones y 3.8 millones de dólares en premios. El Bisbee’s Black and Blue es el torneo más rico del mundo, pero este necesita ya una nueva denominación”, expresó Mercado.

Tres días de pesca en busca del marlín, atún y dorado

El Bisbee’s Offshore 2025 se desarrollará durante tres días: del miércoles 15 al viernes 17 de octubre. Los equipos competirán por capturar las especies más grandes, como marlín, dorado y atún, en las aguas del Pacífico que rodean Los Cabos.

Fiesta en la marina de Cabo San Lucas

Todos los días, a partir de las 2:00 p.m., se abre la báscula en Puerto Paraíso, donde locales y turistas pueden asistir al pesaje de las capturas más impresionantes. La actividad se extenderá hasta las 9:00 p.m., convirtiendo la marina de Cabo San Lucas en una auténtica celebración para los amantes de la pesca y del ambiente festivo.