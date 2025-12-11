Arranca en Los Cabos el Operativo Guadalupe-Reyes 2025-2026 con más de 1,700 elementos

Este 11 de diciembre, el municipio de Los Cabos puso en marcha el Operativo de Vigilancia, Seguridad y Auxilio Guadalupe-Reyes 2025-2026 , el cual contará con un estado de fuerza de más de 1,700 elementos y 250 unidades de las tres órdenes de gobierno, además de corporaciones de emergencia. El objetivo es garantizar la seguridad de la población durante la temporada festiva.

El operativo inicia con la vigilancia de las peregrinaciones religiosas con motivo del Día de la Virgen, mediante puntos de auxilio y presencia estratégica en la carretera Transpeninsular, con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía en esta temporada decembrina.

De acuerdo con Francisco Cota Márquez, director de Protección Civil de Los Cabos, el operativo se desarrollará durante 26 días , concluyendo el 6 de enero de 2026 . Durante este período, además de la vigilancia, se repartirán folletos con medidas de prevención para esta época del año.

“El objetivo principal es implementar un mecanismo de coordinación con las tres órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas y distintas instituciones y organismos del sector público, privado y social, para la salvaguarda de la vida y la salud de las personas asistentes a los diversos eventos. También buscamos estar preparados para responder oportunamente a cualquier incidente o emergencia que pueda presentarse durante esta temporada del operativo que se implementa en el municipio de Los Cabos”, expresó Cota Márquez.

Por su parte, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez , agradeció el apoyo de las más de 27 dependencias que participan en este despliegue, cuyo propósito central es proteger la integridad de la población durante las festividades de fin de año.

“A absolutamente todas las dependencias, agradecerles muchísimo por este lanzamiento del operativo, y decirle a toda la ciudadanía que una de las cosas más importantes para esta administración es salvaguardar la integridad de las familias y de cada uno de los ciudadanos del municipio de Los Cabos”, indicó Agúndez Gómez.

En cuanto a la prohibición de la venta de pirotecnia en el municipio, el edil recordó que esta medida busca proteger a sectores vulnerables al ruido y evitar accidentes por la manipulación de estos artefactos.