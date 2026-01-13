Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 13 de Enero, 2026
Los Cabos

Arranca este miércoles la construcción del Hospital Regional del IMSS en SJC

Con una inversión de tres mil millones de pesos inicia la construcción del Hospital Regional del IMSS en San José del Cabo.
13 enero, 2026
Hospital IMSS Regional Los Cabos

Foto: IMSS

Este miércoles 14 de enero inicia la construcción del Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San José del Cabo, una obra estratégica que fortalecerá la infraestructura de salud y ampliará la atención médica especializada en Baja California Sur.

El nuevo Hospital Regional del IMSS contará con 260 camas censables, más de 40 especialidades médicas y beneficiará a aproximadamente 500 mil derechohabientes del estado. Este proyecto permitirá reducir los traslados de pacientes a otras ciudades como Obregón o Guadalajara y mejorar el acceso oportuno a servicios médicos de alta complejidad en la región.

El director general de Desarrollo Urbano, Roberto Flores Rivera, destacó la importancia de esta obra para la atención médica en el sur del estado.

“Ya se le va a dar inicio a esa tan importante obra del Hospital Regional del IMSS de 260 camas. La construcción inicia precisamente esta semana. Creo que es algo sumamente importante, porque va a ser uno de los hospitales más importantes de México”, expresó.

El proyecto contempla una inversión estimada superior a los tres mil millones de pesos, destinada tanto a la obra civil como al equipamiento de alta especialidad, que incluirá equipos de resonancia magnética, rayos X, gammacámaras y una sala de hemodinamia, entre otros servicios médicos de vanguardia.

De acuerdo con el calendario oficial, la construcción del Hospital Regional del IMSS en San José del Cabo concluirá el 31 de diciembre de 2028, consolidándose como una de las inversiones más importantes en materia de salud pública en Baja California Sur.

Autor

  • Luis Castrejón

    Comunicólogo y reportero con más de 10 años de experiencia dentro de los medios nacionales y locales. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Autónoma de Guadalajara (UAG). Durante mi trabajo periodístico he tenido la oportunidad de cubrir eventos de relevancia nacional e internacional. Hace un año tuve la oportunidad de unirme a CPS Media, donde actualmente conduzco el espacio matutino de CPS Noticias y el programa Panorama Turístico.

