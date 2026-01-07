Arranca el cobro del predial 2026 en BCS: descuentos y requisitos

Pago de predial con beneficios

Con el inicio del año, los municipios de Baja California Sur arrancaron el cobro del impuesto predial 2026. El objetivo es incentivar el pago puntual y, además, fortalecer las finanzas públicas.

La Paz

En el municipio de La Paz, el Cabildo aprobó un programa de descuentos.

En enero habrá un 15% de reducción para quienes paguen en una sola exhibición.

para quienes paguen en una sola exhibición. En febrero y marzo el descuento será del 10%.

Además, se mantienen los beneficios permanentes del 50% para adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con discapacidad. Estos apoyos aplican únicamente en la vivienda registrada a su nombre y destinada a casa habitación.

Los Cabos

En Los Cabos, la Tesorería Municipal informó que los contribuyentes podrán acceder a:

20% de descuento en enero y febrero .

. 10% en marzo.

Las cajas recaudadoras estarán abiertas de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.. Además, se puede realizar el pago en línea a través del portal oficial del Ayuntamiento, lo que facilita el trámite y evita filas.

Requisitos

Para acceder a los descuentos, los contribuyentes deben presentar:

Clave catastral del inmueble .

. Identificación oficial vigente .

. En el caso de adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad, se requiere documentación que acredite la condición. Además, el inmueble debe estar registrado a su nombre.

El arranque del cobro del predial en Baja California Sur busca fomentar la cultura contributiva y garantizar recursos para obras y servicios públicos.

Por eso, los descuentos representan una oportunidad para que los ciudadanos cumplan con esta obligación fiscal de manera más accesible. Además, los beneficios permanentes refuerzan el apoyo a sectores vulnerables. De esta manera, se fortalece la corresponsabilidad y el bienestar comunitario.

