Arranca el invierno: llegan las noches más largas y el frío más intenso

Este domingo ocurrió el solsticio de invierno, el evento astronómico que marca el inicio oficial del invierno en el hemisferio norte y que convierte a esta fecha en el día con menos horas de luz solar del año.

Aunque el fenómeno se registró por la mañana, el efecto se refleja a lo largo de todo el día, ya que la duración total de la luz solar es menor en comparación con cualquier otra jornada del año.

¿Qué es el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno ocurre cuando el hemisferio norte queda inclinado al máximo en dirección opuesta al Sol.

Esto provoca que el Sol alcance su punto más bajo en el cielo al mediodía, generando días más cortos y noches más largas.

La palabra solsticio proviene del latín y significa “Sol quieto”, ya que durante varios días el Sol parece no cambiar su posición en el horizonte.

Lee más: Solo seis playas contaminadas en México para estas vacaciones de Navidad

Por qué se llama invierno

El invierno recibe ese nombre porque durante esta etapa el hemisferio norte recibe menos luz solar.

La inclinación de la Tierra provoca que los rayos del Sol lleguen de forma más indirecta, lo que reduce la temperatura y acorta las horas de luz.

Por esta razón, los días son más cortos y las noches más largas, aunque a partir de ahora la duración del día comenzará a aumentar poco a poco.

Cuánto dura el invierno

El invierno astronómico se extiende del solsticio de diciembre al equinoccio de primavera, que ocurrirá alrededor del 20 de marzo de 2026.

En total, la estación tendrá una duración aproximada de tres meses, periodo en el que suelen registrarse las temperaturas más bajas del año.

Qué tan frío se espera que sea este invierno

Las condiciones del invierno no dependen solo del solsticio, sino de los sistemas meteorológicos que se presenten durante la temporada.

Para este año se prevén periodos de frío intenso, principalmente en regiones del norte y del centro del país, con madrugadas frías y posibles heladas. En zonas altas, no se descartan descensos importantes de temperatura.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos climatológicos, especialmente durante frentes fríos y eventos de baja temperatura.