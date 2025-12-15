Arranca la Gran Posada 2025 en Los Cabos: cinco días de fiesta comunitaria
Navidad en comunidad
Las fiestas decembrinas ya se viven en Los Cabos con el arranque de la Gran Posada 2025, una serie de celebraciones organizadas por el XV Ayuntamiento y el Sistema DIF Municipal, que recorrerán cinco delegaciones del municipio del 15 al 19 de diciembre.
El objetivo: ofrecer espacios de convivencia, alegría y tradición, especialmente para las niñas y niños, en un ambiente familiar y comunitario.
Calendario de posadas
La fiesta comienza este 15 de diciembre en la Casa de la Cultura de Miraflores, a partir de las 17:00 horas.
Luego, la posada se trasladará a:
- Santiago – 16 de diciembre, plaza pública, 16:00 h
- La Ribera – 17 de diciembre, cancha de usos múltiples, 16:00 h
- San José del Cabo – 18 de diciembre, campo deportivo Aguajitos, 16:00 h
- Cabo San Lucas – 19 de diciembre, plaza pública León Cota Collins, 16:00 h
Más que una tradición
Estas posadas no solo ofrecen dulces, juegos y villancicos. También son parte de una estrategia para fortalecer el tejido social, acercar a las familias a sus espacios públicos y revalorizar las tradiciones navideñas en cada comunidad.
La participación de las delegaciones municipales ha sido clave para coordinar cada evento, que incluye actividades recreativas, regalos y momentos de convivencia.
Una invitación abierta
La invitación está hecha: todas las familias de Los Cabos pueden sumarse a esta celebración que busca compartir, sonreír y vivir el espíritu navideño en comunidad.
