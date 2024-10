A pesar de robos de huevos y ataques de perros, arranca la liberación de tortugas en Todos Santos

El Grupo Tortuguero de Todos Santos inició este 1 de octubre su programa de liberación de tortugas golfinas en la playa San Sebastián, mejor conocida por sus habitantes como playa “La Máquina”, en el pueblo mágico.

El presidente de la asociación ambientalista, Enedino Castillo García, informó que, a pesar del aumento de robos de nidos por parte de visitantes en las áreas de anidación y de la muerte de ejemplares debido a ataques de perros sueltos en las playas, se han logrado resguardar 40 mil huevos en 400 nidos incubados durante la actual temporada. Asimismo, se espera la liberación de entre 500 y 600 tortugas desde hoy hasta el mes de noviembre.

El representante del grupo tortuguero también señaló que las agresiones de perros contra las tortugas se han reportado con mayor frecuencia en las playas de la comunidad de El Pescadero. Sin embargo, en costas de Todos Santos se ha documentado el hallazgo de al menos tres tortugas adultas sin vida debido a mordidas de caninos entre los meses de agosto y septiembre.

Castillo hizo un llamado urgente a los campistas para que sean conscientes y eviten acciones que pongan en peligro las poblaciones de tortugas, instándolos a mantener a sus mascotas vigiladas y alejadas de las zonas de anidación para proteger los huevos.

“No se vale, la verdad. La gente no tiene la conciencia para decir: ‘Oye, es una zona de anidación de tortugas, vamos a tener cuidado’, no hacer fogatas, no llevar perros, no meter los carros a las playas. Aplastar los nidos, reventar los huevos, cambiar el hábitat de las tortugas con las rodadas de los vehículos todo terreno… la verdad, da mucho coraje, pero ese es el reto”, señaló Castillo.