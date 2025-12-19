Arranca operativo carretero en México por temporada vacacional de invierno 2025

El Operativo carretero “Vacaciones de Invierno 2025” arrancó hoy con el objetivo de fortalecer la vigilancia, seguridad y atención en las principales carreteras federales del país durante el periodo vacacional de invierno, que se extenderá hasta el 4 de enero de 2026, de acuerdo con autoridades federales.

El operativo carretero vacacional involucra a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional, con una estrategia coordinada para atender la alta movilidad que se espera en estas fechas.

Despliegue y cifras esperadas

Las autoridades estiman que durante el operativo se registre un aforo total de 24 millones de cruces vehiculares en las carreteras bajo administración federal, lo que representa una marcada movilidad de personas que viajan por el país durante las vacaciones de invierno. La

Para atender a los viajeros, CAPUFE desplegará más de 4 mil 800 personas en funciones que incluyen atención médica, apoyo mecánico y operación en casetas de cobro, además de poner a disposición 254 vehículos de auxilio como ambulancias, grúas y unidades de rescate.

La Guardia Nacional aportará presencia en carretera con 37,705 elementos, encargados de garantizar la seguridad de los usuarios durante las 24 horas del día en las 32 entidades federativas.

Durante el operativo vacacional también se implementará el Operativo 30 Delta, enfocado en la vigilancia médica de conductores del autotransporte federal y la atención preventiva en puntos clave de las principales rutas.

Recomendaciones y servicios para viajeros

Las autoridades han reforzado recomendaciones para quienes se desplazan por carretera en este periodo vacacional, llamando a planear rutas con antelación, respetar los límites de velocidad y disponer de servicios de emergencia como el número 074 de CAPUFE, disponible las 24 horas para auxilio vial y atención inmediata.

El arranque del operativo carretero forma parte de un conjunto de acciones que buscan garantizar trayectos más seguros y eficientes durante uno de los periodos de mayor tránsito vehicular del año en México, cuando miles de familias viajan para celebrar las festividades de fin de año y año nuevo.