Arranca reencarpetado emergente en Arboledas; rehabilitarán 14 vialidades con inversión superior a 50 mdp

Bandera de arranque en Arboledas

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, dio el banderazo de inicio al programa de reencarpetado emergente en la colonia Arboledas, uno de los 14 tramos viales incluidos en el plan de rehabilitación.

La obra se ejecutará con una inversión conjunta superior a 50 millones de pesos, en coordinación con el Ayuntamiento de La Paz, el Gobierno del Estado y el Fideicomiso para Infraestructura Social (FOIS).

Respuesta a daños acumulados y recientes lluvias

Acompañada por regidoras, regidores, autoridades estatales y representantes del sector empresarial, Quiroga destacó que estas acciones responden a daños acumulados por años, agravados tras las lluvias recientes.

La alcaldesa explicó que Arboledas fue priorizada debido a los problemas recurrentes de inundaciones que afectaban la circulación y la seguridad de los vecinos. Recordó que, tras la reparación de fallas en drenaje y el saneamiento de un canal de servicios, la colonia no sufrió anegaciones en las últimas lluvias, aunque la vialidad quedó en condiciones críticas.

Detalles del programa de rehabilitación

El plan contempla la rehabilitación total de la carpeta asfáltica, que incluye:

Retiro de material dañado.

Corrección de bases.

Colocación de nueva carpeta.

El tiempo estimado de ejecución es de 10 días por tramo, lo que permitiría entregar las obras antes de las posadas.

Entre las vialidades consideradas se encuentran tramos en San Carlos, San Fernando, J. Múgica, Villas del Encanto, Humanidades y Esmeralda, entre otras. En total, se intervendrán 14 vialidades prioritarias por su deterioro y alto flujo vehicular.

Solicitud ciudadana y evaluación técnica

Durante el evento, habitantes de la zona solicitaron la instalación de topes para mejorar la seguridad vial. Quiroga indicó que, aunque no estaba contemplado, el área de Movilidad evaluará técnicamente la petición.

Representantes del FOIS y del Gobierno del Estado coincidieron en que la coordinación entre los tres niveles de gobierno y el sector empresarial ha permitido acelerar acciones necesarias, especialmente en colonias recientes donde los pavimentos presentaron fallas prematuras por su baja calidad original.

Las autoridades reafirmaron que este esfuerzo conjunto busca mejorar la movilidad urbana y entregar infraestructura segura para las familias paceñas. Tras el mensaje, se realizó el banderazo oficial de inicio de los trabajos.