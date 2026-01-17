Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 17 de Enero, 2026
HomeLa PazArranca rehabilitación del cruce Colosio–Margarita Maza en La Paz con inversión de 6.7 mdp
La Paz

Arranca rehabilitación del cruce Colosio–Margarita Maza en La Paz con inversión de 6.7 mdp

A partir del lunes 19 de enero, el Gobierno de Baja California Sur iniciará la reconstrucción integral del crucero de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Margarita Maza en La Paz
17 enero, 2026
0
21
Arranca rehabilitación del cruce Colosio–Margarita Maza en La Paz con inversión de 6.7 mdp

Foto: Cortesía

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad de Baja California Sur anunció el inicio de la rehabilitación integral del crucero Colosio–Margarita Maza (Alta Tensión), una de las intersecciones con mayor afluencia vehicular en la capital del estado.

De acuerdo con la publicación oficial, las obras comenzarán el lunes 19 de enero y contemplan pavimentación, construcción de banquetas, instalación de alumbrado público y obras de drenaje pluvial, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar una infraestructura más duradera.

El proyecto contará con una inversión de 6.7 millones de pesos y durante su ejecución se implementarán ajustes a la circulación, incluyendo tramos con restricción total, circulación local y doble sentido, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar vías alternas.

  • LEE MÁS:

Monte de Piedad llega a 2026 con sucursal de La Paz cerrada y sin acuerdo …

Finalmente, la dependencia agradeció la colaboración y comprensión de automovilistas y vecinos, al señalar que estas acciones forman parte del programa de modernización de vialidades para mejorar la movilidad y el bienestar

Autor

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de La PazDirección General de Seguridad Vial y TransporteSEPUIMM
Articulo anterior

Trump amenaza con aranceles a países que no respalden sus planes para ...

Siguiente articulo

EN VIVO: Tiempo de espera en la garita de San Luis Río ...