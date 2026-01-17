Arranca rehabilitación del cruce Colosio–Margarita Maza en La Paz con inversión de 6.7 mdp

La Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad de Baja California Sur anunció el inicio de la rehabilitación integral del crucero Colosio–Margarita Maza (Alta Tensión), una de las intersecciones con mayor afluencia vehicular en la capital del estado.

De acuerdo con la publicación oficial, las obras comenzarán el lunes 19 de enero y contemplan pavimentación, construcción de banquetas, instalación de alumbrado público y obras de drenaje pluvial, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y garantizar una infraestructura más duradera.

El proyecto contará con una inversión de 6.7 millones de pesos y durante su ejecución se implementarán ajustes a la circulación, incluyendo tramos con restricción total, circulación local y doble sentido, por lo que las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y utilizar vías alternas.

Finalmente, la dependencia agradeció la colaboración y comprensión de automovilistas y vecinos, al señalar que estas acciones forman parte del programa de modernización de vialidades para mejorar la movilidad y el bienestar

