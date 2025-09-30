Arranca rehabilitación del Estadio Vázquez Rubio en Ciudad Constitución

Ciudad Constitución, BCS. – Tras varios años sin recibir mantenimiento, el Estadio de Futbol Vázquez Rubio finalmente será rehabilitado. El 29 de septiembre se dio el banderazo de arranque a las obras que buscan revivir uno de los recintos deportivos más emblemáticos de Comondú.

La obra contempla una inversión de 2 millones 966 mil 393 pesos, recursos provenientes del Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Comondú (FOIS 2025). El plazo de ejecución será de 120 días naturales, del 18 de septiembre al 15 de diciembre.

Mejoras al estadio

Rehabilitación de baños y vestidores con seis sanitarios y seis lavamanos.

Colocación de puertas y ventanas de herrería .

Pintura en más de 300 metros cuadrados de gradas .

Impermeabilización de áreas críticas.

Sustitución de 41 lámparas dañadas por 48 de tecnología LED .

Rehabilitación de 367 metros lineales de cerco perimetral.

El proyecto también incluye la instalación de nuevas lámparas tipo tower light de alta potencia, para que los encuentros nocturnos cuenten con iluminación de calidad.

Durante el arranque, el alcalde Roberto Pantoja Castro, acompañado de su esposa Aurora Saldívar, la síndico municipal Carmen Julia Almaraz García, regidores y funcionarios del XVIII Ayuntamiento de Comondú, subrayó que la obra no solo busca rescatar un inmueble con historia, sino también fortalecer el sentido de comunidad y ofrecer condiciones seguras y dignas a deportistas y aficionados.

La recuperación del Estadio Vázquez Rubio representa un esfuerzo por devolver a los habitantes de Ciudad Constitución un espacio digno para la práctica deportiva y la convivencia familiar.