Hacen su agosto en enero: arranca la reventa de Roscas de Reyes en Los Cabos

Con el inicio de la cuesta de enero, muchas familias buscan formas de emprendimiento que les permitan sobrellevar los gastos de la temporada decembrina y generar ingresos extra.

Como ya es tradición, el arranque de enero marca también la temporada de reventa de la Rosca de Reyes de Costco, que en los últimos años se ha vuelto muy solicitada por los ciudadanos.

Precios y ganancias promedio

A través de redes sociales, vecinos de distintas colonias en Los Cabos ofrecen las roscas a precios de tienda: 429 pesos la tradicional y 540 pesos la rellena de nata. Con el servicio de entrega a domicilio, los vendedores registran ganancias promedio de 120 a 171 pesos por unidad, aunque en algunos casos solo incrementan alrededor de 50 pesos.

Ventajas de la reventa

La reventa permite a los compradores ahorrar tiempo y evitar largas filas, además de reducir gastos de combustible y logística. Para muchos, resulta más práctico recibir la rosca lista en casa que acudir personalmente a Costco.

Opiniones divididas entre los habitantes

El tema ha generado debates en redes sociales. Algunos consideran que los precios de reventa son abusivos y recomiendan adquirir las roscas en panaderías locales, donde también se ofrece producto de calidad. Otros valoran la iniciativa de quienes buscan generar ingresos extra, especialmente en una temporada complicada como enero.

Tradición y negocio

Esta temporada, las Roscas de Reyes no solo cumplen con su papel de tradición que reúne a las familias, sino que también se han convertido en una alternativa práctica y rentable para quienes buscan comodidad y oportunidades de ingreso en Los Cabos.

