Arranca “Unidos por Los Cabos”, proyecto para mejorar la movilidad y la imagen urbana

Este miércoles se llevó a cabo el arranque del proyecto “Unidos por Los Cabos”, una estrategia conjunta entre los gobiernos municipal y estatal que busca la regeneración de la imagen urbana y el fortalecimiento de la movilidad segura en el municipio.

Durante la presentación, el director general de Desarrollo Urbano de Los Cabos, Roberto Flores Rivera, dio a conocer que, de acuerdo con un diagnóstico estratégico, entre 2018 y 2023 se registraron alrededor de 8 mil percances viales, principalmente por la falta de aceras y cruces seguros. Ante este panorama, explicó que el proyecto no solo apunta a mejorar la imagen urbana, sino también a incrementar la seguridad vial y reducir los tiempos de traslado.

Por su parte, el presidente municipal de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, precisó que las acciones contempladas dentro de este programa representan una inversión estimada de 300 millones de pesos.

“Es importante decirles que desde hace tiempo el profe Víctor y un servidor empezamos a platicar sobre la posibilidad de rehabilitar, rejuvenecer, reconstruir y reformar muchas de las áreas públicas aquí en el municipio de Los Cabos; el poder realizar una homologación de la imagen urbana y lograr ese embellecimiento del que hemos hablado en muchas ocasiones. De ahí surge este programa de ‘Unidos por Los Cabos’, donde la colaboración entre muchísimas dependencias, varias direcciones y los tres niveles de gobierno permitirá esta regeneración urbana en el municipio”, expresó Agúndez Gómez.

En su intervención, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, señaló que el acelerado crecimiento turístico de Los Cabos ha generado retos importantes, especialmente en materia de movilidad y planeación urbana, por lo que este proyecto representa una oportunidad para ordenar y mejorar los espacios públicos.

“Pudimos constatar que Baja California Sur era un lugar al que podía venir mucha gente de diferentes partes del país, pero jamás imaginamos que Los Cabos se iba a convertir en un crisol y una fuente inspiradora para que muchas personas encontraran su destino aquí, entre el desierto y el mar. Ha crecido tanto que nos alcanzó la historia; nos desarrollamos de tal manera que la planeación se quedó corta”, subrayó Castro Cosío.

De acuerdo con lo expuesto, entre los objetivos generales del proyecto “Unidos por Los Cabos” se encuentra la reducción del 20% en los siniestros viales, la disminución del 15% en los tiempos de traslado, así como la creación de 200 pasos seguros, 120 paradas señalizadas, cinco nodos críticos intervenidos y la construcción de 20 parques, con el fin de mejorar la calidad de vida de habitantes y visitantes del municipio.