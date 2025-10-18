Arrancan las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas con mensaje de unidad e inclusión

Con gran entusiasmo, el alcalde Christian Agúndez Gómez encabezó la inauguración oficial de las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025 , acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF , Sol Delegado Moreno; la delegada municipal Karina de la O Uribe , y personal de la XV Administración Municipal .

En su mensaje, el presidente municipal destacó que estas fiestas son del pueblo y para el pueblo , un espacio para disfrutar en familia de actividades como las mañanitas al Santo Patrono, la ofrenda en el mar, la cabalgata y las presentaciones artísticas.

“Solo pedirles mucha moderación al conducir y recordarles que seguiremos trabajando en las calles, colonias y comunidades, porque es nuestra obligación cumplirle a la gente”, expresó el alcalde Christian Agúndez .

Con el corte del listón inaugural, se dio inicio a seis días de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas. Las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones para saludar a comerciantes, visitantes y familias asistentes que disfrutaron del primer día de celebración.

Durante la ceremonia se llevó a cabo la coronación de las reinas soberanas :

Damaris Gaynor González , reina de las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas 2025.

Fernanda Nahara Abarca , princesa.

Jennifer Aguilar Amador , dama de honor.

Y por primera vez, Jennifer Ortiz fue coronada como reina LGBTQ+ , reafirmando el compromiso del Gobierno de Los Cabos con la inclusión, la igualdad y el respeto a la diversidad .

Para cerrar la primera noche, el Teatro del Pueblo vibró con la presentación estelar de Pancho Barraza , quien interpretó sus éxitos más reconocidos, acompañado del grupo local Latitud 22 .

El Gobierno de Los Cabos mantiene un operativo especial de seguridad durante las Fiestas Tradicionales Cabo San Lucas con la Dirección General de Seguridad Pública , Tránsito Municipal y cuerpos de emergencia , con presencia permanente en los puntos de mayor afluencia, filtros de revisión, patrullajes preventivos y atención médica de primer contacto.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de Protección Civil y colaborar con las autoridades para garantizar unas fiestas seguras, familiares y con ambiente de sana convivencia , celebrando las tradiciones de Cabo San Lucas con alegría y responsabilidad.