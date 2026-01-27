La Paz transforma su entrada principal: Inicia obra de camellones y Línea Púrpura

La entrada a La Paz tendrá una nueva imagen. El Ayuntamiento, el Gobierno del Estado y la CROC iniciaron los trabajos de mejora en los camellones del aeropuerto. El proyecto incluye la construcción de la Línea Púrpura. Esta obra permitirá regar plantas locales usando solo agua tratada. Así, se evita gastar el agua que las familias necesitan en sus casas.

La alcaldesa Milena Quiroga Romero señaló que esta obra nació de la suma de voluntades. “En solo tres días agendamos el inicio. Eso muestra las ganas de trabajar por la ciudad”, afirmó. Quiroga agradeció a don Isaías González, líder de la CROC, por su gran respaldo. El sistema usará agua de la planta vecina para dar vida a los “Camellones Cholleros” sin usar pipas.

Por su parte, el gobernador Víctor Castro Cosío dijo que cuidar el agua es vital. “Vale más el agua que el oro”, aseguró el mandatario. También reafirmó su postura de proteger los pozos contra cualquier amenaza. Castro reconoció el apoyo de EMPROTUR, que invirtió 12 millones de pesos para mejorar esta zona turística.

Alianza con la CROC y rescate de plantas

La CROC donó todo el trabajo de excavación y relleno para este proyecto. El dirigente Isaías González dijo estar listo para la tarea: “Queremos que los visitantes vean una ciudad limpia y bonita”. Además, se informó que rescatarán plantas de la zona de la presa El Novillo. Estas plantas serán reubicadas en los nuevos camellones para cuidar la flora regional.

El gobernador anunció que este 2026 será un año de muchas obras. Destacó la mejora del GUM y los avances para garantizar agua a la capital. Con la Línea Púrpura, el riego será automático y más barato. Esto ayuda a que el municipio tenga una imagen moderna y sea amable con el medio ambiente.

En pocos meses, la entrada a La Paz dejará de estar olvidada. Ahora será un símbolo de orden y limpieza. Las autoridades buscan que nuestra capital sea un ejemplo de cómo crecer sin dañar la naturaleza. El trabajo en equipo entre gobierno y trabajadores ya está dando frutos visibles para todos.

