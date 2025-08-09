¿Arrependito? Habla diseñador de Adidas que creó sandalias inspiradas en tradicionales huaraches de Oaxaca

Willy Chavarria, El diseñador de Adidas

El pueblo de Yalalag “se vio plagiado y (…) sufrió esta apropiación cultural”, afirmó el viernes la subsecretaria federal de Desarrollo Cultural, Marina Núñez.

“Es una propiedad intelectual, colectiva, tiene que haber un resarcimiento”

Dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de anunciar una reunión entre Adidas y el gobierno de Oaxaca.

El diseñador Chavarria estuvo en el ojo del huracán a finales de junio luego de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, le acusara de “glorificar a los criminales” en uno de sus desfiles en la Semana de la Moda de París.

Durante dicha pasarela, varios hombres tatuados que vestían camisetas y pantalones cortos de color blanco se arrodillaron, lo que remitió a la postura que se impone a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros.