Arrestan en Tailandia a presunto hacker ruso buscado por el FBI

La Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos de Tailandia anunció la detención, el pasado 6 de noviembre en la isla turística de Phuket, de un presunto hacker ruso de 35 años que era buscado por la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI).

Según las autoridades tailandesas, la captura se produjo luego de recibir una pista de la FBI, que alertó sobre la presencia del sospechoso en el país. En el momento del arresto, en el hotel donde se hospedaba, la policía confiscó varias computadoras portátiles, teléfonos móviles y billeteras digitales, según reportó la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos.

Aunque su nombre no ha sido confirmado oficialmente, medios estatales rusos identificaron al detenido como Denis Obrezko, originario de Stavropol. Su familia, por su parte, ha manifestado su intención de oponerse a una posible extradición a los Estados Unidos.

Diplomáticos rusos han visitado al detenido en la prisión de Bangkok. Ilya Ilyin, jefe de la sección consular de la embajada rusa en Tailandia, confirmó que se están gestionando los trámites para que Obrezko pueda reunirse con sus familiares. Por su parte, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha declinado hacer comentarios sobre el proceso de extradición, y el Departamento de Estado estadounidense también ha evitado dar detalles.

Tailandia ha emitido una solicitud formal de extradición basada en la cooperación internacional en materia de ciberdelitos, pero aún no está claro cuánto tiempo tomará el proceso.

La policía también desmintió reportes de que hubiera sido arrestado un segundo sospechoso ruso con vínculos a la inteligencia militar; indicaron que solo se ha llevado a cabo una detención.

Este caso subraya la complejidad de la lucha internacional contra los ciberataques, especialmente cuando involucra a presuntos hackers con conexiones estatales, y demuestra un elevado nivel de colaboración entre Tailandia y Estados Unidos en materia de seguridad digital.