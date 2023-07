Arrestan a sospechoso de apuñalamiento durante partido de la Copa Oro en California

El Departamento de Policía de Santa Clara, en California, anunció el arresto de Alejandro García Villanueva, de 29 años de edad, como el presunto responsable del apuñalamiento ocurrido durante el partido entre México y Qatar en el Levi’s Stadium, correspondiente a la Copa Oro. El suceso tuvo lugar en las gradas del estadio y dejó a un aficionado mexicano herido por arma blanca.

García-Villanueva era buscado junto a una mujer tras la difusión de fotos y videos que capturaron el momento en que cometió el ataque. Sin embargo, las autoridades determinaron que la mujer no había participado en ningún delito y fue puesta en libertad.

El arresto del sospechoso se llevó a cabo en su domicilio de Sacramento, California, a las 19:30 horas del martes 4 de julio. Las autoridades le imputarán cargos por intento de homicidio debido al violento acto perpetrado contra el ciudadano mexicano durante el partido de la Copa Oro.

El Departamento de Policía de Santa Clara destacó en un comunicado la importancia de la tecnología de video del Levi’s Stadium y la colaboración de la comunidad para identificar y ubicar rápidamente al individuo. Gracias a estas herramientas, los detectives lograron confirmar la identidad del sospechoso y de una persona de interés en menos de 24 horas después del incidente.

Mujer que acompañaba a García Villanueva no fue arrestada

La mujer que aparecía junto a Alejandro García-Villanueva durante el apuñalamiento no fue detenida, ya que se determinó que no había cometido ningún delito. Por su parte, los agentes procedieron a la detención del sospechoso por orden de un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara, quien autorizó el arresto y una orden de registro.

El arresto se realizó sin que García Villanueva opusiera resistencia. Los agentes lo encontraron en la Avenida 22, bloque 3300, de Sacramento, y fue arrestado pacíficamente, sin incidentes. Durante la ejecución de la orden de registro en su residencia, se encontraron pruebas relacionadas con el caso.

Durante el partido México vs Qatar de la Copa Oro, el hombre fue acusado de apuñalar a otro aficionado durante una riña

Cabe recordar que durante el partido de la fase de grupos de la Copa Oro entre México y Qatar, se produjo un lamentable incidente que ensombreció el espectáculo deportivo. En las gradas del Levi’s Stadium, un aficionado resultó herido por arma blanca en medio de una riña. Las imágenes capturadas muestran a un grupo de aficionados vestidos con la camiseta de la selección mexicana involucrados en un altercado, donde intercambiaron empujones y golpes.