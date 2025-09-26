Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 26 de Septiembre, 2025
Seguridad

Detienen en Tabasco a tres mujeres vinculadas a secuestro y extorsión tras operativo federal

Autoridades federales y estatales capturaron en Centro, Cárdenas y Cunduacán a tres mujeres ligadas a una célula criminal de secuestro y extorsión
Demis Salina
26 septiembre, 2025
Foto compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional

El presente viernes 26 de septiembre, se informó que se cumplimentaron órdenes de arresto contra tres mujeres por el delito de secuestro en Tabasco.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y autoridades locales llevaron a cabo los arrestos.

De acuerdo con la investigación, las detenidas habrían participado en la privación ilegal de la libertad de un hombre ocurrida en febrero pasado.

Las labores de inteligencia permitieron ubicar a las presuntas responsables en los municipios de Centro, Cárdenas y Cunduacán.

Tras obtener los datos de prueba, un Juez de Control autorizó las órdenes judiciales para intervenir los domicilios.

Con ello, se ejecutaron operativos simultáneos en diferentes puntos del estado, logrando la captura de las mujeres sin incidentes.

Tras su captura, se compartieron fotos policiales de las tres mujeres:

Foto compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional

Foto compartida por la Secretaría de la Defensa Nacional

Las autoridades detallaron que las detenidas fueron notificadas de sus derechos y puestas a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal.

El Gabinete de Seguridad subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia conjunta para frenar a los generadores de violencia que afectan la paz social y el Estado de derecho en el país.

