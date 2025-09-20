Usuario rescata a mujer mayor arrastrada por camión durante inundación en Puerto Vallarta

Un autobús arrollo a una mujer adulta mayor al querer bajar de este mismo, ocurrió en la parada de autobuses conocida como ‘Las Glorias’, en Puerto Vallarta. La víctima quedó atrapada por la puerta del vehículo sin que el conductor se percatara, siendo arrastrada varios metros.

Testigos del hecho reaccionaron con desesperados gritos para alertar al chofer. La unidad avanzaba a baja velocidad debido a la gran cantidad de agua que inundaba la vialidad, lo que permitió detenerla a tiempo.

Usuarios logran un rescate crítico en medio del caos

La rápida intervención de los demás pasajeros fue crucial para evitar una tragedia mayor. Tras escuchar las alertas, el conductor detuvo la marcha de inmediato y colaboró en el rescate de la señora.

Los usuarios lograron liberarla y auxiliarla. Hasta el momento, no se han reportado detalles sobre el estado de salud de la mujer afectada por este peligroso suceso.

Infraestructura colapsada ante tormenta eléctrica

El hecho se enmarca en una jornada de caos vial en el Destino Turístico. Una tormenta eléctrica focalizada en la bahía provocó un aguacero de gran intensidad que saturó la ciudad.

La infraestructura para desfogar aguas pluviales resultó insuficiente e ineficiente. Canales y arroyos se desbordaron, causando inundaciones severas en múltiples vialidades y poniendo en riesgo a la población.

Historial de incidentes en la misma zona

La parada de ‘Las Glorias’ se consolida como un punto crítico. El lugar ya era noticia hace apenas unos días, cuando un camión foráneo de la línea ‘Compostela’ se volcó en la misma zona por exceso de velocidad.

Este nuevo incidente evidencia los peligros constantes a los que se enfrentan peatones y usuarios del transporte, riesgos que se multiplican durante contingencias climáticas. La falta de prevención y mantenimiento de la infraestructura urbana queda una vez más al descubierto.